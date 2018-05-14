中壢元化地下道預計9月永久封閉 中新地下道8月拓寬通車替代

中壢元化路地下道因應桃園機場捷運延伸A23中壢車站的站體工程，預計9月永久封閉。（記者李容萍攝）

2018-05-14 22:49

〔記者李容萍／桃園報導〕高鐵工程局捷運工程處因應闢建桃園機場捷運延伸至A23中壢火車站的站體工程，從2014年2月開始多次向市府交通局申請封閉中壢區元化路地下道，因無合理的交通替代方案屢被打回票；不過，隨著今年初開工的中新地下道雙向共6線道拓寬工程即將於8月初完工成為替代道路，交通局14日鬆口表示，元化路地下道預計9月將永久封閉。

緊鄰中壢車站、連接前後站的元化路地下道，全長370公尺，採雙向2線車道、2側有機車專用道，自1984年通車以來，地下道附近連接中新路、龍岡路等地下道和中原陸橋，尖峰車流量每小時達1200至1500輛次，元化路地下道一旦封閉、填平，地方擔心中壢前後站的交通將進入黑暗期。

為此，高鐵局、市府今年初合力推動中新地下道拓寬工程，第一階段為新街溪側新闢10.4公尺寬的3車道，預計6月上旬完成後，緊接著第二階段工程將在既有中新地下道改建，預計8月初完工通車，屆時，原行駛中新地下道車流將改走第一階段完成的道路。

中新地下道為聯絡中壢火車站前站中和路與後站新興街的主要通道，原為雙向各1汽車道與1機車道的配置，拓寬為雙向各3個混合車道，可容納的車流量將比原本的元化路地下道大，將作為封閉元化路地下道的替代道路，預計8月初通車進行壓力測試後，9月再封閉元化路地下道。