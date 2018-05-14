金大生表現「金」彩 機器人競賽勇奪兩金一銅

金門大學副教授李金譚（左三）與學生開心分享獲得機器人競賽獎項的成果。（圖由金門大學提供）

2018-05-14 22:34

〔記者吳正庭／金門報導〕國立金門大學的表現果然「係金ㄟ」! 金大今天表示，該校參加教育部2018年國際智慧型人形機器人競賽，再1次在無動力雙足機器人項目的創意組、一般組拿下雙料冠軍，其中一般組還加碼搶下銅牌。

這場機器人競賽盛事由教育部主辦，前天起在國立高雄科技大學舉辦兩天，有來自全國大專校院、高中職學生及外國團隊人形機器人共131組、200多位師生參賽。

金門大學電子系副教授李金譚說，這是電子系學生連續第5年獲得無動力雙足機器人創意組競賽冠軍，並連續第3年獲同一項目一般組競賽冠軍，今年又在一般組拿下1面銅牌，是難能可貴的紀錄。

李金譚說，同學在機器人大賽拿下好成績，不僅驗證學校教學成果，曾繼續攻讀中央大學、交通大學碩士學位的學長反映，對於未來繼續深造，都是提供在校成績的最佳佐證。

6個競賽項目除「無動力雙足機器人」，還有「全能人形機器人」、「格鬥賽」、「機器人格鬥賽」、「人形機器人足球賽」、「遠端視訊機械手臂操作賽」等。

金門大學電子系副教授李金譚與教授翁克偉率領的代表隊成績：無動力雙足機器人一般組第1名：莊鎔瑄、周子翔、許泰揚、張志豪。無動力雙足機器人一般組第3名：廖柏愷、林冠良、鄒弘毅、陳毅。無動力雙足機器人創意組第1名：徐景胙、江品惟、高逢星、許宗賢。