台日情誼深 台裔日本歌唱家心繫台灣 晚間重回南投演出

台裔日本歌唱家岡野麗和手風琴演奏家菅野稔子（左）在草屯演出。（草屯鎮公所提供）

2018-05-14 23:55

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕台裔日本民謠歌唱家岡野麗，今晚與日本名手風琴家菅野稔子，在草屯鎮藝文表演廣場演出，她在921地震後曾號召音樂家到南投等地義演募鋼琴也送給南投等災區，此次在台南演出後，專程到南投看看，並將夜宿埔里「灣生回家」影片中出現的民宿。

由南投縣醫師手風琴樂團促成的這場街角手風琴音樂會，晚間在草屯鎮公有市場外的藝文表演廣場露天演出。曾在小三到高二跟隨父親回台灣，父親幫祖父料理事業，她則在台灣唸了9年書的岡野麗難忘故鄉的生活，此次應台南市政府到台南表演，今晚則是義務到草屯鎮演出，她希望能看看921地震後重建的南投縣。

岡野麗由手風琴家菅野稔子伴奏，演唱多首日本民謠，而下半場則由她與盲人手風琴家呂宗儒合作演出，樂音悠揚歌聲動人，草屯鎮長洪國浩說：「這是一場動人的心靈饗宴！」。

台灣名字叫「李浩麗」的岡野麗，921地震後就號召日本的音樂家到台灣義演，包括南投、台中、台南和台北表演，並募到8台鋼琴送給災區的學校。

促成此次音樂會的南投縣醫師手風琴樂團成員的陳信利醫師表示，岡野麗晚上到草屯演出，主要是想看看重建後的南投縣，另也想看看「灣生回家」影片裡出現的埔里場景，因此晚上將夜宿埔里的民宿，體會灣生回家的心情。