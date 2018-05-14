「以前的」約砲影片被發現 女大生靠「新聞」掀男友底

女大生男友謊稱「以前的」打砲影片，女大生覺得男友心中有鬼，查詢影片中的新聞內容後，戳破男友謊言。（資料照）

2018-05-14 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕案情不單純！交往即將滿1年的大學情侶，其中女大生看見男友與別的女生的打砲影片，讓她懷疑男友是否出軌，結果男友只回說是以前的影片，但她覺得有詐，扮起柯南將男友謊言戳破，線索原來是影片內出現的電視新聞為上個月的新聞內容。

女網友昨（13）日在「Dcard」以「TVBS的新聞讓我知道我男友跟別人打砲」 為題發文，原PO男友下班後相當疲累，直接倒頭大睡，而一旁的原PO則拿出男友手機自拍，她認為現在的生活平凡又幸福，但解鎖相簿後讓她心生懷疑，因為她看見男友與其他女人打砲的影片，「一個女生在男友上面晃，男友抓的吸的好開心，影片充滿兩人的笑聲」。

影片過程讓原PO懷疑身旁的男友，「整天老婆老婆叫的人，真的背叛我？」她叫醒男友對質，男友回：「以前的影片啦」，但原PO越想越不對勁，她搜尋影片裡出現的電視新聞，一查發現是今年4月「賴清德台獨、加州大地震、南美洲地震」等新聞內容，讓她氣得與男友分手。

許多網友看完後，紛紛留言安慰原PO，「拍拍」、「還好你發現了」、「為甚麼不珍惜身邊的女孩呢？不懂」、「男人：燈關起來 都一樣」，也有網友看到發文標題，以為原PO是在電視新聞抓到偷吃。