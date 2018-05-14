民視新聞台今晚復播 TBC：持續協商單一頻道上架

停播11天，NCC協助取得臨時授權，TBC旗下南桃園有線電視14日晚上復播民視新聞台。（記者李容萍攝）

2018-05-14 20:38

〔記者李容萍／桃園報導〕TBC（台灣寬頻通訊）自5月4日凌晨起不提供「民視新聞台」的下架事件爭議多日，國家通訊傳播委員會（NCC）今日上午10時邀集TBC與民視在NCC就民視新聞台臨時授權及2018年度授權進行協商，NCC根據民視公司所立的聲明書，正式發文給TBC，讓TBC在其旗下包括南桃園有線電視等5家系統平台於今晚7時40分左右，得以繼續播放民視新聞台；南桃園地區共有24萬戶的收視戶。

TBC針對今晚復播民視新聞台發布新聞稿指出，在今日於NCC的協商會議中，民視董事長郭倍宏明白表示，民視新聞台單一頻道報價即為每戶每月2元，雖然TBC以同業3個頻道的報價為基礎，針對民視新聞台單一頻道提出非常合理的還價，但民視仍堅持拒絕，導致今日協商未能達成協議，但是TBC仍會一本善意，持續邀請民視就民視新聞台單一頻道上架事宜進行商業協商。

TBC除對NCC的努力，在今日讓TBC取得合法的臨時授權播放民視新聞台表達十二萬分的感謝。同時也表示，TBC旗下5家系統台是播放頻道訊號的平台，所有頻道皆須與頻道商協商議價，取得雙方同意後，始得播放訊號。TBC再次請民視能依公平交易法，以公平合理的方式，針對「民視新聞台」單一頻道授權的價格，進行議價協商會議。