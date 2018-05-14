滿州急組「末日驅猴人」 誓師抗猴護農作

獼猴肆虐農作。（記者蔡宗憲攝）

2018-05-14 20:44

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東縣滿州鄉這兩年飽受台灣獼猴啃食農作，滿州鄉公所3月份曾揚言組獵槍隊獵殺闖入果園獼猴，後來因為動保界輿論作罷，沒想到近期收成季的玉荷包果園又遭大舉啃食，滿州鄉長余增春及鄉代會主席莊期文今帶原住民獵人到果園「開槍」勢師，本週內將成立10人獵槍大隊進行「防衛性驅趕」。

滿州鄉除了有農戶被逼蓋哨所站衛兵，目前採收期的玉荷包同樣面臨獼猴肆虐，滿州鄉公所繼3月份到黑豆田鳴槍後，再次號召獵人到果園，配合農家放鞭炮時機鳴槍驅猴，余增春勘查時強調，即日起針對侵入果園獼猴射擊驅趕，但盡量不傷害到獼猴。

余增春及莊期文等鄉代指出，由於電網、鞭炮、BB槍等驅趕方式，精明的獼猴似乎幾次後就無視警告，一名謝姓荔枝農除了每天得放掉上千元鞭炮，甚至得聘請「驅猴人」在果園四角落駐點，每天耗費近5000元，仍難杜絕猴害。

滿州鄉公所於是依「野保法」精神，草擬「野生動物侵害農產驅離辦法」，將徵調原住民獵人槍擊驅離入侵農園的獼猴；屏縣府農業處日前回文同意驅離，但僅限黑豆產季的1至6月、9至12月，紅龍果5至11月。鄉公所針對侵入獼猴的囂張行為，將聘請10名合法持獵槍的原住民獵人強勢驅趕。

曾參與墾丁梅花鹿復育計畫、「野保法」制定的台師大生科系兼任教授王穎認為，「保育是為了多了可以利用，狩獵並非洪水猛獸！」獼猴因為野外族群量龐大，加上果園內的「食物」較美味，不斷引誘牠們犯罪，確實難找到人道獵殺之外，能長期有效防堵獼猴入侵的方法。

如果考量人道獵殺的觀感不佳，王穎建議，用「愛的教育」也能選擇塑膠子彈射擊，或是宣導消費者以較高價購買被獼猴侵擾的農產品，例如「獼猴黑豆」、「獼猴玉荷包」也是人猴共存的選項。

不過，獵殺獼猴主張，也有當地動保人士質疑，除了部分在原有耕地上種植的農戶，受到獼猴或梅花鹿侵害，確實值得援用「動保法」救濟外，部分在違規山坡地或深山內種植的果農，似乎先對獼猴、梅花鹿等野生動物「侵門踏戶」，如今反客為主要獵殺或強勢驅趕牠們，相當諷刺。