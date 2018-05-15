經期大吃不怕胖？ 醫師：小心影響月經規律！

2018-05-15 07:30

〔記者萬玟伶／台北報導〕女性朋友可別以為，生理期流血量多會讓身體消耗過多熱量，就可以放心大吃、不會胖。婦產科醫師提醒，這類說法毫無根據，且若大幅度地增胖，反倒會影響經期規律，造成更大的身體負擔！

女人每個月都要經歷的「生理期」，往往伴隨著經痛、水腫等身體不適的困擾，也因此坊間常有「吃巧克力、甜食可以緩解經痛」，也延伸出「生理期期間身體會耗費較多熱量，因此大吃也不會發胖」等說法，但實際上並非如此。

美人魚時尚婦產科診所郭安妮院長與馬偕紀念醫院一般婦產學科王有利主任皆提醒，吃巧克力、甜點僅能撫慰心情，暫緩身體對於疼痛的注意力，所謂的緩解作用其實只是心理作用而已！郭安妮進一步表示，臨床實驗也顯示，若甜點吃太多讓血糖濃度瞬間飆高，反而還會讓經痛更加嚴重！

此外，也有女生認為生理期期間可以任意大吃不用擔心變胖，郭安妮解釋，會有這樣的說法，可能是因女生發現生理期結束後，體重稍有變輕，且身材也小了半號所致。其實身體在月經來以前會有所察覺，並主動儲存一些液體，幫助日後出血，因此生理期前幾天女生會有一點水腫，體重也會增加1、2公斤，月經結束後水腫消掉、體重減輕，但並非真的瘦了。

郭安妮再提醒，若聽信這種說法而大吃大喝，不只會發胖，若短時間內體重增加4～5公斤，還會讓賀爾蒙浮動太大，影響經期規律，甚至造成月經不來，產生嚴重影響。王有利也認為，不論是否在生理期，飲食都得規律，且月經來時身體所需的熱量沒有太大變化，生理期時可以大吃的這種說法切勿輕信。