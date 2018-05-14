民視不追究侵權 NCC：南桃園等5家76萬戶應即復播

2018-05-14 19:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕民視與TBC（台灣寬頻通訊）之間下架爭端出現重大進展，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，民視已經出具聲明承諾不追究系統經營者侵權責任，因此要求南桃園、北視、信和、吉元及群健5家有線電視公司即刻復播民視新聞台，並同時要求民視與南桃園等5家系統台持續協商完成授權。

爭議起於南桃園等5家有線電視與民視，未談妥民視新聞台授權相關內容，雙方沒有共識及互信下，5家有線電視為避免違反著作權法停播民視新聞台，造成用戶權益受損，NCC也介入關心，並依照有線廣播電視法第63條及衛星廣播電視法第61條規定裁罰雙方。

NCC表示，雖然雙方到現在還未達成授權協商，但基於民視今日已經出具聲明，承諾絕不追究系統經營者侵權責任，為維護訂戶收視權益，要求南桃園等5家有線電視公司即刻復播民視新聞台，並要求民視與南桃園等5家有線電視公司雙方持續協商完成授權。

NCC重申，就之前停播狀況，已嚴格要求南桃園等5家有線電視公司依定型化契約規定，提出替代方案及補償措施給NCC及地方主管機關備查，並須副知行政院消保處，若有違反者將依有線廣播電視法第53條裁罰。而針對民視的聲明，NCC也說，除了「承諾絕不追究系統經營者侵權責任」外，其他內容不在要求系統經營者改正命令之考量範圍，相關條件仍應由雙方持續協商並達成協議。