廟會噪音每年千件 環保禮砲車半年只租出16場次

2018-05-14 21:20

〔記者周彥妤／台北報導〕廟會遶境噪音擾人，常成民眾檢舉標的，據台北市每年受理陳情案件達千件上下，但議員許家蓓指出，環保局目前僅有兩台環保禮砲車，且還是花錢跟廠商租用，從去年10月開始推動，推行半年來也只租出16場次，顯然是推廣不力，更不利防範廟會噪音問題。

對此，環保局長劉銘龍表示，因以推廣為先，故而沒買斷，當初是考量宮廟若可以接受，就會自行購買，加上牽涉設備維護費用，且須有專人協助使用，才選擇租用，礙於預算，目前也只租用兩台；未來會辦使用說明會，讓有興趣宮廟多加瞭解。

北市議會警政衛生部門今天質詢，許家蓓指出，去年北市受理公害陳情案件共5萬7000餘件，其中噪音佔最大宗，達2萬2000餘件，突顯噪音污染讓民眾十分感冒；在廟會噪音上，北市每年也會受理千件上下，顯見尚有改善空間。

劉銘龍說，廟會遶境活動因會燃放鞭炮，確實常成為民眾檢舉標的，環局因而在去年推動環保禮砲車，讓宮廟可以租用。但許家蓓表示，目前北市僅有兩台環保禮砲車，且還是花錢租用，推行半年卻也只租出16場次，顯然推廣不力，尤其若遇上神明生日，也可能遇上多家宮廟同時間需要租用問題。

許也提到，目前北市宮廟有1807家，其中登記立案有282家，也僅有30家自己買環保禮炮車。她舉例，台中也是同時間推動環保禮炮車，但已有69家宮廟自己買，總共買了76台，北市應可多加效法。

許家蓓也說，環保禮炮車一台約5至10萬元，並非高單價，用租的似乎不划算？劉銘龍回應，當初係以推廣為先，考量宮廟若可接受，就會自行購買，加上牽涉設備維護費用，且須有專人協助使用，才選擇租用，礙於預算，目前也只租用兩台；未來會辦使用說明會，讓有興趣宮廟多加瞭解。

環保局空污噪音防制科長楊梅華受訪表示，相較台中市只租借禮炮設備，宮廟要自行播放、自付瓦斯費用；北市則以安全為重，向廠商承租的費用，也包括連同廠商會在場協助操作、設備維護管理費，服務更為完善。