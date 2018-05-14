大里內新橋、大里橋塞車惹怨 交通局提改善方案

大里橋頭的國光路和環中東路口，上下班時間車流量大，市府交通局長王義川今天與多位市議員到場會勘，決定延伸左轉車道導引線等方式，抒解車流。（記者陳建志翻攝）

2018-05-14 21:12

〔記者陳建志／台中報導〕大里區內新橋頭的新仁路與環中東路口，以及大里橋頭的國光路與環中東路口，因車流眾多常塞車引發民怨，市府交通局長王義川今天與多位市議員前往現場會勘，決定藉由調整新仁路雙向號誌輪放順序，並讓前後路口號誌同步，以及加大機車停等區、延伸大里橋左轉車道導引線等措施，多管齊下解決塞車問題。

大里區內新橋與大里橋，每天通行車輛眾多，尤其上下班時間，汽機車更是大排長龍，為解決塞車問題，不分黨派的市議員李天生、張芬郁、張滄沂和林碧秀，今天一大早邀市府交通局長王義川到場會勘，希望找出改善塞車的方法。

王義川表示，新仁路與環中東路口因路型不對稱，加上新仁路是大里、太平聯絡台74線的重要道路，車流量已超過道路容量，為降低車流衝突，決定將原本內新橋往內新國小、環中東路、內新國小往內新橋的號誌輪放，改成內新橋往內新國小、內新國小往內新橋、環中東路的輪放方式，藉此降低內新橋往內新國小直行車輛和環中東路西行右轉內新國小的車輛在路口交會形成瓶頸。

此外，新仁路往內新橋方向車道，車子經常大排長龍，還造成新仁路與益民路口交通打結，王義川表示，現勘後發現前後兩個路口的號誌不同步，造成新仁路與益民路口車輛無法淨空，將調整號誌讓前後兩路口同步；並把新仁路往內新橋方向車道機車待轉區的位置往前調整、加大。

另外，大里橋頭的國光路和環中東路口，除發現路口柏油路面凹凸不平，並發現大里橋往北車道，想左轉往烏日方向的機車待轉區位置太小需加大，而大里橋想左轉環中東路7段往烏日方向的車道，需把左轉車道導引線往前延伸，增加綠燈通行的車輛，將發文請管養的公路總局協助改善，未來也將視改善後狀況，即時調整管制措施。