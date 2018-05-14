宜縣議長控羅東壽園傾倒廢棄物又企圖滅證 園方否認

羅東壽園火化場旁空地，昨天被拍到大批廢棄物。（圖由宜蘭縣議長陳文昌辦公室提供）

2018-05-14 22:07

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣羅東壽園（鎮立殯葬管理所）被人檢舉在園區傾倒疑似骨灰的事業廢棄土方，議長陳文昌等人昨天拍照蒐證，今天再進場察看時，已不翼而飛，質疑殯葬管理所就地掩埋湮滅事證，但園方嚴詞否認，環保局將開挖調查。

羅東壽園最近辦理第二座納骨塔新建工程，鄰近的三星鄉大隱村民，指控園區被傾倒大批事業廢棄土方，恐污染大隱村水源及環境生態，陳文昌、三星鄉代會主席陳文新接獲投訴，昨天上午到壽園突擊檢查，在火化場旁空地上，目睹告別式使用的花籃花圈、墓碑碎塊、疑似骨灰粉狀物。

陳文昌一行10多人，今天偕同環保局人員再度查訪，壽園火化場旁空地廢棄物不見了，地面已被推平，陳文昌認為遭人滅證，建請檢調單位追查，環保局則決定開挖。

陳文昌痛批園方長期放任不肖業者在此偷倒事業廢棄物，身為宜蘭縣長參選人的羅東鎮長林姿妙責無旁貸，應出面道歉，同時退出縣長選舉。

羅東鎮立殯葬管理所長朱昭安說，事發地點花圈花籃，幾天前被殯葬業者偷倒，營建廢棄土方是第二座納骨塔新建工程挖出暫置，昨天下午有派員整理環境，絕非滅證，將配合環保局開挖採證，希望還給管理單位清白。

羅東鎮公所表示，一切依法行政，處置過程禁得起考驗，盼就事論事，不要泛政治化。