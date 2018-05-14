原能會同意核三1號機起動 挹注3％夏季備轉

2018-05-14 18:30

〔記者黃佩君／台北報導〕近日氣溫屢破高溫，今用電又創今年新高，外界關心夏季供電狀況。而上月核三1號機歲修期間發現問題，是否如期歸隊成供電重點；台電7日向原能會申請啟動後，原能會今下午宣布同意，台電表示將依相關規定執行機組啟動作業，若順利的話可按照原定時程完成。而依原定目標，台電將在17日完成歲修歸隊。

核三1號機於4月3日開始進行歲修，期間先發現機組1萬7千多支熱交換管中，有一支出現0.5公分裂紋；接著又傳出緊急柴油發電機於1日運轉測試時突然跳脫，外界憂心安全性。

台電7日結束該機組歲修後，向原能會申請起動，原能會今表示已對送審文件內容進行審查，也赴現場就大修作業執行加強查證，並確認緊急柴油發電機為低潤滑油壓跳脫事件，已釐清肇因，同意台電起動核三1號機。

用電創今年新高再亮黃燈 3291萬瓩五月史上第6

台電表示，目前機組已經完成大修，台電將依照相關規定執行起動作業，若順利的話可按照原定時程完成。而依原定目標，該機組將在17日完成歲修歸隊，相關測試及升載時間約需兩天。

而因核三1號機裝置容量高達95萬瓩，若順利歸隊，可挹注近3％備轉率。而今炎熱氣溫飆32.5度，用電也再度打破今年紀錄，最高用電量發生於下午2時2分、達3291.44萬瓩，備轉率為6.05%、亮出黃燈，備轉容量199.14萬瓩，也為歷史五月份用電紀錄的第6名。

台電：六月下旬到七月亮橘燈 進入供電警戒期

之前傳出用電最吃緊期間將發生在五月下旬，而根據台電目前預測用電狀況，五月下旬至六月中上旬，整體仍亮出備轉率為6%以上的黃燈，供電仍無虞；而自六月下旬到七月則亮出6%以下的橘燈，進入供電警戒期。

目前台電歲修機組，除核三1號機（95.1萬瓩）外，尚包括台中7號機（55.0萬瓩）、興達1號機（50.0萬瓩）、大潭6號機（72.5萬瓩），總裝置容量超過270萬瓩，約佔總備用率近8%，預計可在五月底前陸續上線。而核二2號機再起動案目前仍在原能會進行審查中，台電表示將配合原能會審查期程，目前不預估歸隊時間。