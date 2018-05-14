香湖公園極限運動場工程開工 150公分高跳台打造C級場地

嘉義市香湖公園極限運動場今上午動土，極限運動玩家自市議員黃露慧頭上跳躍而過、展現技巧。（記者王善嬿攝）

2018-05-14 21:38

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市政府斥資920萬元，將在香湖公園的博愛陸橋與文化路口，建置Ｃ級極限運動場，總面積1488平方公尺，規劃150公分高的跳台及碗型設施等，預計9月完工，不過為與一般遊具區隔，市建設處本月將與玩家、專案管理公司討論訂定使用規則，避免小小孩進入發生危險。

動土典禮今天上午在香湖公園舉行，市長涂醒哲、多位市議員均現身支持，涂醒哲表示，年經朋友從事極限運動有助挑戰自我，希望藉由極限運動設施融入公園，創造符合年輕人需求的公園式極限運動場。

市建設處長李國榮說，因設施設於公園，以休閒、初學者可使用為主，所以經與滑板等極限運動玩家多次討論，並參考台中等極限運動場地，規劃施作有FUNBOX、跳台、混凝土平台跟碗型設施，要玩直排輪、單車、滑板都適合；極限運動與一般遊具不同，為顧慮民眾使用安全，外圍設有欄杆圍籬做區隔，並結合極限運動社團協助管理。

八掌溪人行景觀橋新建工程預計11月完工，西北側的公園與廣場工程7月前開工，嘉義市府舉辦命名比賽，入選名單包括人行景觀橋的雲掌橋、彌陀鷺橋、（彌陀）映月橋等名稱，周邊廣場有綠映水漾、萃綠嘉園、游嘉綠、森呼吸等入選，將送市務會議決定。

涂醒哲視察工程進度說，人行景觀橋結合夜間光雕照明、親水公園、黃金風鈴木人行道等，加上第五河川局「魅力河段打造計畫」，將串聯成帶狀親水遊憩區，成嘉義市新觀光景點。