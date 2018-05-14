腸癌患者肺結節影像是癌轉移 但切片竟發現這菌搞怪

2018-05-14 20:12

〔記者王俊忠／台南報導〕69歲男腸癌患者手術後化療、定期追蹤，最近發現肺部有結節，正子電腦斷層造影判斷是轉移的肺腫瘤，手術切除腫瘤，病理切片顯示是隱球菌肺炎形成的慢性肉芽腫發炎，並非癌瘤。台南市立醫院醫師表示，隱球菌藏在鴿子、鳥類糞便污染的土壤，可能隨灰塵被人體吸入，有癌症等免疫力低下族群，要防範感染。

台南市立醫院胸腔外科主治醫師吳星賢指出，隱球菌屬於黴菌，主要來源是受鴿子或鳥類糞便污染的土壤，此菌灰塵透過呼吸道進入人體，除可能感染肺部，也可能侵入血液引起敗血症，甚至進入腦部引發腦膜炎，但因隱球菌毒性不高，一般健康人體不易感染，但免疫力低下者是高風險族群，包括糖尿病、紅斑性狼瘡、肝硬化、癌症患者、器官移植病人、長期類固醇治療者。

「感染隱球菌初期症狀類似感冒，會高燒不退，嚴重時有極度倦怠、劇烈頭痛等症狀」。吳星賢說，肝硬化病人若感染隱球菌，可能會出現黴菌血症，嚴重可能致死。隱球菌引起的肺部結節或團塊，經手術切除病灶，才能在病理組織中確認隱球菌感染，一般而言，手術治療效果好，再依患者狀況評估是否需合併抗黴菌藥物治療。

吳醫師提醒，環境周遭若有鴿子或鳥類糞便，應勤於清理、定期消毒，飼養環境保持通風、乾燥與低密度，減少病菌傳播，皮膚有傷口須包紮以免接觸感染，免疫力差者可戴口罩防護；無慢性病且抵抗力正常者不必過度擔憂。