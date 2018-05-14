醜圍籬也能變美 宜蘭市工地圍籬像是有生命！

宜蘭市公所邀請五名插畫及塗鴉藝術家，為工地圍籬彩繪，宜蘭縣籍的創作者「Cat伶」，以森林、動物為主題，創作頗具奇幻風個的神獸動物園作品。（記者張議晨攝）

2018-05-14 20:30

〔記者張議晨／宜蘭報導〕工地圍籬也能化身塗鴉牆！宜蘭市丟丟噹森林廣場旁正在施作環境景觀工程，因工地圍滿鐵皮工程圍籬，影響周邊景觀，市公所近期廣邀塗鴉藝術家前往創作，讓綠色圍籬搖身一變成為塗鴉牆，今創作亮相，走在圍籬旁宛如走入童話世界。

丟丟噹森林廣場旁正在施作廣場擴充工程，預計7月完工，工地周邊被鐵皮圍籬團團圍住，與一旁的丟丟噹森林廣場有景觀上的落差。

為了讓圍籬變成丟丟噹廣場的一部分，市公所近期邀請宜蘭的插畫藝術家「黃黃」、「Cat伶」，以及國內知名的塗鴉藝術家「頌君」、「北極熊」、「傅星瀚」創作。將圍籬裝完白色帆布後，再用油漆、噴漆為帆布繪上作品。

今作品完成亮相，5面不同風格的插畫及塗鴉藝術品，頗富童趣，成了丟丟噹森林廣場的另一處拍照熱點。

市長江聰淵說，若施工圍籬都可以變成一幅畫，或是藝術品，對於城市美感的增加都有幫助；也邀請其他公部門、企業界，不彷開放這類施工圍籬，讓藝術家發揮天分、創意。

宜蘭市公所指出，景觀工程預計在今年7月完工，若鐵皮拆除後，這些彩繪完的帆布，也會回收再利用，讓藝術家的作品，能在宜蘭市其他地方繼續展出。

宜蘭市公所邀請五名插畫及塗鴉藝術家，為工地圍籬彩繪，今作品亮相，成為宜蘭市丟丟噹森林公園新的拍照點。（記者張議晨攝）