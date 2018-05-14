白沙屯媽祖「粉紅超跑」疾行 台鐵增開班次疏運信眾

白沙屯進香即將啟程，苗縣長徐耀昌（中）及拱天宮主委洪文華（左）上香祈求一路平安順利。（記者鄭名翔攝）

2018-05-14 19:15

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕眾所矚目的苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖遶境進香，將於國曆5月16日23點40分（農曆4月3日子時）出發。今下午通霄鎮公所於拱天宮廟前廣場舉行行前記者會，廟方除介紹有百年傳統的白沙屯媽祖報馬仔，同時也為今年創紀錄的報名人數協調台灣鐵路增開班車，協助疏運信徒。

白沙屯媽祖報馬仔腳踩藺草編製的草鞋出場，廟方表示，報馬仔會於回鑾換轎時至陣頭前開道，除了配戴油傘，另還懸掛收涎餅乾、紅線，供沿途信徒索取祈求平安，同時也會提著豬腳、酒水，祈求來年作物豐收。

拱天宮主任委員洪文華表示，8天7夜的進香路線全依媽祖指引，且於36小時內以急行軍方式趕赴北港朝天宮，快腿進香部隊抬著鑾轎奔馳，也被信眾稱作「粉紅超跑」。另由於進香回程時間與國中會考撞期，洪文華也說，會盡量避開考場，避免影響考生。

另為紓解屆時湧入的大批信眾，拱天宮也向台鐵協調，於啟程及回程日皆加開班次停靠白沙屯火車站，明年也擬與高速鐵路協調，使信眾有更多大眾運輸的選擇。

苗栗縣長徐耀昌今也視察拱天宮外白東里四鄰的道路拓寬暨截彎取直工程，該路段趕在進香啟程前通車，盼使進香交通動線能更加順暢。