全國最大公墓遷葬提早7個月完成 覆鼎金公墓將變身雙湖公園

覆鼎金公墓遷葬前場景（高市府提供）

2018-05-14 20:24

〔記者王榮祥／高雄報導〕面積廣達45公頃，堪稱全國規模最大的覆鼎金公墓遷葬，1萬4500餘座墳墓於今天全數遷葬完成，比預期提早約7個月，接著將持續開發為雙湖公園，成為大高雄全新地標。

覆鼎金公墓位於原高雄市邊陲地帶，民國74年間已禁葬，縣市合併後，卻成為大高雄市核心區，高市府基於都市長遠發展考量，原訂104年至109年間、分5區（A~E）辦理遷葬，後經市府團隊評估，將時程縮短為4年（104年~107年）辦理。

高市殯葬管理處為早日改善市容觀瞻、並提升市民生活品質，經全力動員，於5月中旬完成最後ㄧ區、回教墓區移置，整體遷葬作業宣告完工，比預定107年底再提早7個月。

高市民政局長張乃千表示，覆鼎金公墓遷葬後素地，已陸續交由工務局管理，將分3區、3期逐步施工，完成開闢雙湖森林公園，串聯公園東、西兩側的澄清湖和金獅湖風景區，，設施包括花漾梯田、自然河道、登山步道、景觀池、休憩平台和座椅、山形廊架、瞭望台、停車場等。

其中的森林將以台灣欒樹為主要林相，並在雙湖林道種植藍花楹，水岸景栽種落羽松等樹，搭配多種花卉，將原本墓地打造成城市花海供民眾遊賞，提升市民生活品質。