我們不一樣！幼稚園畢旅整班帶出國 網友羨慕到崩潰

有網友直擊一整班幼稚園小朋友準備出國畢旅，讓人好羨慕。（圖擷自爆廢公社）

2018-05-14 18:47

〔即時新聞／綜合報導〕畢業旅行是人生中最美好的時光之一，大部分民眾能夠出國畢旅都是等到大學經濟許可的時候，但有網友在機場直擊，有一整班的幼稚園小朋友們，在機場排隊等候去新加坡畢業旅行，讓該網友稱羨說「到底是哪家貴族幼稚園啊」，文章一出也引發網友熱議。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》貼出照片，只見機場航廈櫃檯前，有數名老師帶著一整團的「幼稚園小朋友」準備出國，但並沒有家長隨行，讓原PO大呼「好羨慕」。

不少網友紛紛猜測到底是哪間幼稚園，有媽媽現身公開幼稚園名字外，也表示自己孩子之前就是讀這間，出去一趟價格當時是2萬元，而且這是每年都會有的交流活動，主要是跟新加坡的姊妹校共同舉辦，去交流完的小朋友回來後還會有特別獎狀。名字一公開，立刻有網友驚呆說「那家喔！學費很嚇人欸！貴族學校」。

超狂貴族幼稚園畢旅照引發網友瘋狂討論，有網友留言說：「我們不一樣......嗚嗚」、「以前幼稚園，能到園區內的沙坑和盪鞦韆玩就很爽了！」、「哇賽，這間園長心臟很大。老師們要辛苦了」、「現在還能報名嗎？我是說我」、「有錢人就是不一樣」。