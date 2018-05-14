林頭國小「槓芒果」 醃製芒果青全校享用

林頭國小學生拿著竹竿採芒果，醃製芒果青。（記者詹士弘攝）

2018-05-14 17:42

〔記者詹士弘／雲林報導〕林頭國小朋友最近很忙，拿著竹竿「槓芒果」，醃製成芒果青，全校一起享用酸酸甜甜的戀愛滋味；校長曾智豐表示，希望孩子從中體會不要浪費食物的觀念，並體驗過去爸媽在小時候打芒果的味趣。

林頭國小內有4棵芒果樹，結實累累，校長曾智豐說，過去土芒果因未採收，成熟後掉落，影響環境衛生，而且可吃的食物不採收也太可惜，所以今年首度開放小朋友打芒果，並以先前製作洛神花果醬的經驗，將採收的青芒果醃製成「芒果青」，與全校師生分享。

曾智豐說，小朋友都沒玩過「槓芒果」，所以從製作竹竿採果器到如何打芒果，都沒有經驗，經過好多次的修正才做好，把樹上的芒果採收下來；他並請曾經家裡廚房幫過忙的6年級同學幫忙削芒果皮，合力製作芒果青。

學生表示，打芒果看起來很容易，但實際上不簡單，一起始怎麼打都打不下來；幫忙削皮的學生也說，削皮不難，但難免會削到手，雖然不痛，但真的少了一層皮，也從中得知媽媽在廚房工作的辛苦及危險。

曾智豐強調，讓小朋友「槓芒果」、做芒果青，除了推廣食農教育中的珍惜資源的觀念外，也讓小朋友可以了解爸媽童時採芒果的樂趣，從遊戲中學習到珍惜資源及分享的道理。