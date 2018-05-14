政院提低薪對策 勞團：政府應著力結構問題

2018-05-14 17:28

〔記者李雅雯／台北報導〕行政院今天召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，說明多項解決低薪方案。勞團普遍肯定公部門帶頭調薪資作為，然也批評政府應愈加著力台灣薪資市場結構性問題，例如：企業盈餘如何分配、壓低成本中的剝削等，而非以「枝微末節的政策去掩蓋後面更大的問題」。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯認為，政府利用手段解決政府部門派遣勞工薪資問題，若有成效當然很好，然而台灣低薪化狀況需要關注的是結構性問題，「政府敢不敢去挑戰企業不合理的盈餘分配問題」、「政府是不是該挑戰派遣人員後面的壓低人力成本問題」，政府不該用枝微末節的政策去掩蓋後面更大的問題。孫友聯強調，政府應該盡速訂立最低工資法，落實蔡英文總統競選政見，有制度性地去做基本工資調整，「否則調整時薪到150元的估算基準為何？」

青年勞動九五聯盟理事長周于萱表示，整體調漲薪資的方向是好的，不過現在的青年面對的不只是低薪問題，許多年輕人在學時期就背了學貸，第一份工作薪資就是用來還學貸，為了工作在都會區租房子，租房子卻又很貴，關於現在青年的困境，不僅是薪資，政府應該全面地考量各項問題；另外，政府就是最大的派遣人員使用單位，應該要去檢討為什麼會需要聘僱這麼多的派遣人員。

「政府推出這項措施對於解決部分問題會有幫助」，全國產業總工會秘書長戴國榮表示，不過政府應該要從源頭處理，減少非典型就業人口的人數，派遣甚至是外勞人力愈來愈多，造成人力供需失衡，本來缺人單位應該要拉高薪資找人，卻因為派遣外包人力的補充而不拉高薪資。戴國榮另也提到，現有基本工資2萬2千元實在太少，應該要給青年的工作誘因、職場希望，支持調高基本工資月薪到2萬8千元。