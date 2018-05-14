圍籬鎖斗六市公所 大門再開恐等到九月

斗六市公所、代表會被工程圍籬包圍，大門再開恐等到九月。（記者詹士弘攝）

2018-05-14 18:02

〔記者詹士弘／雲林報導〕民眾最近到斗六市公所或代表會洽公，赫然發現不得其門而入，整個公所及代表會大門及廣場全給被工程圍籬包圍，得繞到後面小門才能進出；公所表示，因進行停車場及廣場友善空間工程，為確保安全，施工區暫時封閉，預計工程9月初才完成，屆時大門會再開。

「斗六市公所怎麼被圍籬包圍起來了？」不少到市公所洽公民眾發現，整個市公所行政區，包含公所、代表會及調解委員會都給工程圍籬圍起來，原來的公所前廣場及停車場在大興土木，民眾不得其門而入，得多方探尋，繞到台大雲林分院，才發現有公所小門可進出。

斗六市公所表示，目前正進行公所前廣場綠美化及停車場整建工作，除重新劃設停車格，以符合適當的停車位大小外，也新增符合規定的身心障礙停車位，並進行公所前廣場整體綠美化，打造人行友善空間，工程費約2800餘萬元，9月12日可以完工。

公所指出，因工程有危險性，所以將施工區用圍籬與外界隔離，以避免發生意外，施工區又在3個機關的大門外，造成民眾洽公不便，請大家體諒，民眾可從公所後方小門進行，如行動不便，需要協助，也可洽公所，會派人員幫忙引領。