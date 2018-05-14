龍潭大池水質糟 端午龍舟賽很「難看」

2018-05-14 17:12

［記者陳昀／桃園報導］一年一度的龍舟大賽下月就要在龍潭大池登場，市議員張肇良今天在市政總質詢指出，近來因為乾旱，大池水質不佳、嚴重優養化，「黑黑又綠綠」，恐造成觀感不佳；市長鄭文燦答詢說，缺水是不可抗的天候因素，承諾1個月內馬上改善不太可能，但會加強上游的環境稽查，市府也規劃四方林礫間淨化單元、大池內循環淨化系統，預計明、後年完工，明年水質就會明顯改善。

「我不是要強人所難！」張肇良表示，極具歷史的龍舟大賽6月16至18日就要舉行，但最近大池因為乾旱，水質優養化更嚴重，要等各項淨化系統完工根本緩不濟急，屆時大批遊客、參賽者前往，這樣實在很「難看」，希望能採取措施讓水質不要更惡化，「至少要治標」。

鄭文燦說，市府推動龍潭大池換水計畫採三軌並行制，未來約7天就能換水一次，目前龍潭大池總水量15萬CMD（立方公尺/每日），由龍潭區公所管理使用的地下水井今年初已經恢復，每天可注入活水500CMD，而預計明年完工的四方林可提供2500CMD、後年完工的大池內循環系統能提供1萬8000CMD。

環保局也補充說，龍潭大池因為日常生活、觀光遊憩導致生活污水逐年增加，加上源頭野溪的基流量不足、農業排水污染匯入等因素，導致水質嚴重優養化，為此已擬定多項策略，像是控制污染、削減污染量，或評估「底泥及浮渣清除方案」，後續也會尋找鄰近替代水源提高換水率等。