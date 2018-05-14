托嬰中心管理形同虛設？ 中市府研擬自治條例落實三級預防

2018-05-14 18:47

〔記者黃鐘山／台中報導〕各地虐嬰事件頻傳，中市府研擬托嬰中心自治條例盼提升品質，多位議員今天在議會質疑社會局訪視、稽查效果不彰，列管與評鑑形同虛設，而且個別收托的托育員也未納入管理：社會局回應，將採嚴格管制、防範，讓家長更安心。

托嬰中心虐嬰專案報告今在議會進行，社會局長呂建德表示，市府正研擬「托嬰中心設置管理自治條例」，從設立標準、建物規格、托育及安全設施、到專業人員等控管，搭配輔導監督、聯合稽查、評鑑等機制，讓托幼環境更健全。

市議員張廖乃綸、黃馨慧說，全市137所托嬰中心，去年竟查獲60家違規，叫家長怎麼能安心？而社會局訪視、稽查都是虐嬰後的補救措施，官方網站也沒公布不適任托育中心或人員名單，沒有參考價值，列管與評鑑形同虛設。

市議員顏莉敏也說，托嬰中心自治條例和增設監視器都只是治標不治本，非托育中心的從業人員也無法納入管理，建議仿傚德國「幼教合一」，把托育、照顧、教育三者結合，讓托育更完善，享有更多資源。

呂建德指出，市府每年不定期聯合稽查每間業者，經限期改善托嬰中心得不定期複查，未改善前按次處罰，情節嚴重者將命停辦業務，市府一定會對托嬰中心採取最嚴格的管制，落實相關防範，希望讓家長對托育環境更安心。

社會局說明，現行托嬰中心相關法規內容僅有原則性，實務上仍需執行標準，市府自治條例針對設立標準、建物規格、托育及安全設施、專業人員等予以較明確的規範，確保托育品質。