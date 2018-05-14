行政院端加薪牛肉 人力銀行：有正向外溢效果

2018-05-14 16:48

〔記者李雅雯／台北報導〕行政院今天召開「我國薪資現況、低薪研究及其對策」記者會，說明多項解決低薪方案，其中包括公部門帶頭加薪、時薪擬調高到150元，另也呼籲上市櫃公司和員工分享盈餘、調升薪資。人力銀行認為，對於公部門帶頭有作為，抱持正向肯定評價，也預估會有正向外溢效果，不過對於所謂藉此來「解決低薪」、「扭轉青年低薪」則認為是難度很高。

行政院端出政策牛肉表示將為公務機關、國營事業、政府投資事業、政府捐助法人和各機關外包派遣人員等五大類薪資未達3萬元員工加薪，另也規劃讓時薪從現有的140元調到150元，另將把薪資列入政府採購及頒發獎項的加分項目，同時鼓勵企業加薪、薪資透明化。

yes123求職網公關副理楊宗斌認為，公部門帶頭為派遣人員加薪，確實會有其外溢效果、帶動薪資提高，不過許多私部門派遣人員多為藍領，拿的多是22K基本工資，是否真能帶動他們的薪資也成長到3萬元，恐將有難度，公部門帶頭加薪的外溢效果溢到私部門多少，仍有待觀察。

楊宗斌指出，對於這些政策牛肉是否真能因此而做到「解決低薪」、「扭轉青年低薪」則難度恐是很高，台灣產業結構維持現狀、大學學歷貶值嚴重，在制度面上若未有大破大立的改變，薪水結構恐難有戲劇性地調整。