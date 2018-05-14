戴資穎一句話超溫暖 大王的孩子開心得不得了

收到「戴資穎榮登世界球后」的紀念T恤，大王國小羽球隊高興的不得了。（記者陳賢義翻攝）

2018-05-14 16:40

［記者陳賢義／台東報導］台東縣大王國小羽球隊共同許下「邀請球后戴資穎到大王國小」的大願望，大王國小家長會長蔡政銘力當推手促成，與戴父通上電話，彼此聊了許多想法與計畫，戴父代女送給每位小選手「戴資穎榮登世界球后」的紀念服，戴資穎也錄製影片遠距離捎來鼓勵，小朋友開心得不得了。

「謝謝小戴爸爸送我們的T恤，我們會更努力練球。」收到紀念T恤，小朋友如獲至寶的高聲齊呼。蔡政銘說，與小朋友共同許下願望後，就有許多人想透過各自的關係與方式助圓夢，忽然覺得小戴好像隨時都會降臨大王國小，與孩子說說她征戰世界羽壇的點滴，教幾回讓他們受用一輩子的打球態度，不過，陸續的回覆和諸多難處，又讓他拉回到理性的人世間，幸運的是他與戴父通上了電話，聊了許多彼此的想法與計畫，最後還在戴父的堅持下，送給每位小選手紀念服，鼓勵每位揮汗練球的小選手。

蔡政銘說，感謝許多人給大王的孩子各式各樣的幫助，讓他們有機會站得更高、看得更遠，也讓他們擁有更強的能力與抱負，面對人生接下來的挑戰，更感謝小戴爸爸送給每位孩子意義深遠的禮物。

「謝謝你們給我的祝福！」雖然無法親自與小朋友面對面地話甘苦，小戴仍錄製影像捎來鼓勵，勉勵羽球隊的小選手們在未來的道路上，不管遇到任何的因難都不放要棄，做任何事情都要很努力，盡力做到最好就能問心無愧，溫馨鼓勵讓小朋友超感動。