他開門驚見一坨大便 民俗專家：「黃金」帶回家好運來

2018-05-14 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕超噁心！一名貨車司機疑似忍不住，急忙拿衛生紙衝到民宅門口「解放」，事後拍拍屁股走人當作什麼事都沒發生，倒楣的屋主則氣得公布監視器，質疑司機「對面就是麥當勞」，為何要在別人家門口撇條。民俗專家張益銘則指出，把排泄物帶回家沖馬桶或是丟垃圾桶，就能化解這種帶有霉運的東西。

一名家住新竹市的張姓網友上週五（11日）在臉書社團「新竹大小事」PO文指出，當天他從家門口出來，就看到見門口有一坨大便，之後調閱監視器才發現，一名貨車司機疑似忍不住，從車上拿出衛生紙後躡手躡腳的走到他家門口「解放」，擔心被人發現還用貨車來掩護，解放完後就「便後不理」開車離開。

張姓網網友無奈的說，「如果是狗糞我還可以接受...但這位老兄，對面就是麥當勞了！是很急嗎？」不解為何該名司機要隨地大小便。其他網友見狀也留言，「可悲！台灣已經退化到中國早期未開發的水準了」、「噁心，真的沒公德心太誇張了」、「這位仁兄也太扯，怎麼會在人家家門口？」、「真的什麼人都有 奇葩啊」、「知道要擦屁股為何不找間廁所？」。

據《蘋果日報》報導，對此，民俗專家張益銘指出，民間一般認為排泄物是帶有霉運的東西，若像張姓網友一樣碰到這種事，要化解其實很簡單，只要將排泄物撿起帶回家「處理」，例如沖進馬桶或丟到垃圾桶，因為這樣做是象徵把「黃金」給帶回家。

張益銘還舉例，過去在苗栗竹南也曾發生類似的情況，有店家把排泄物掃進家裡後，生意還蒸蒸日上、越來越好！