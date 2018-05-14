中市議員要求市府 托育一條龍發放「爺奶顧孫津貼」

2018-05-14 16:58

〔記者黃鐘山／台中報導〕行政院擬擴大發放育兒津貼，未來由親屬照顧的雙薪家庭也可領取，中市多位議員今天在議會要求市府托育一條龍也應跟進發放「爺奶顧孫津貼」；市府社會局長呂建德回應，樂見中央作為，相信將讓中市托育政策效果更好。

行政院目前的育兒津貼，僅提供綜合所得稅率在20％以下，且父母有一方因育兒需要未就業家庭，2歲以下幼兒每月領取2500元；中市托育一條龍育兒津貼則提供6歲以下幼兒，若未送幼兒園仍給保母帶，每月補助3000元。

市議員楊正中說，托育一條龍的育兒津貼，僅父母未就業者得以申請，以前就多次要求要有「爺奶津貼」，讓親自帶孫的祖父母也有津貼可領，現在閣揆賴清德放寬發放育兒津貼，希望市長林佳龍跟上中央步調，不要輸給賴清德。

市議員李中也說，即使祖父母已取得專業保母證照，仍無法領取台中市的托育津貼，懲罰最適合照顧嬰幼兒的自家親屬，將提案要求「爺奶顧孫津貼」；市議員江肇國則提醒，地方政府仍要把關財政能力，不能中央請客、地方買單。

呂建德說明，行政院是放寬育兒津貼發放對象，不再限縮發放對象為自行帶小孩的家長，未來爺爺奶奶自行帶孫者，不再需要先行上課，並非所謂再發放「爺奶津貼」，市府政策則是支持家長兼顧工作及育兒，同時創造托育就業機會。

呂建德強調，市府樂見中央擴大托育補助範圍，這也是台中市政府的建議，可以讓中市的托育一條龍政策的效果更好，中央政策如定案後，市府將配合辦理。