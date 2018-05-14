打造近200公頃有機集團栽培區 虎尾馬光農場動土

虎尾國中醒獅團到場助陣，熱鬧滾滾。（記者廖淑玲攝）

2018-05-14 16:44

〔記者廖淑玲／雲林報導〕全台最大有機糧倉今天在台糖公司雲林虎尾馬光農場開工動土，分2期施工，預計2020年底全部完工，打造面積近200公頃有機集團栽培區，大大提升台灣有機耕作面積及產量。

配合政府「5+2」的新農業政策，台糖公司規劃在雲林虎尾馬光農場打造近200公頃有機集團栽培區，第一期改善工程今天開工，預計明年1月完工，第二期工程預定2020年底完成，屆時馬光農場將躍升為全台最大的有機糧倉。

今天虎尾國中醒獅團到場助陣，熱鬧滾滾，地方尤其期待「大糧倉」完成啟用後早日生產。

今天大糧倉開工，台糖公司總經理管道一、立委蘇治芬、雲林縣副縣長丁彥哲等都到場參加，虎尾科技大學生物科技系副教授也是雲林農民大學輔導老師的戴守谷興奮地說，終於不必等到天荒地老，對大糧倉的設置樂觀迎接。

管道一指出，大糧倉有機專區計畫用地196.88公頃，分4期，第1期39.57公頃、第2期37.26公頃、第4期65.23公頃，是露天有機農業專區，第3期54.82公頃規畫建置溫室設施，並結合該公司養豬場作為有機肥，創造循環經濟。

管道一強調，台糖長期投入有機農作生產，是台灣有機農業的領頭羊，目前有稻米、蔬菜及非基因改造黃豆等，年產值達1.36億元，配合政府大糧倉計畫，未來將擴張版圖，帶動地方有機農業並吸引青農返鄉進駐，繁榮活化農村再生。