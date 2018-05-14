連續13年 敏惠醫專響應饑餓三十

連續13年響應飢餓三十活動，敏惠醫專師生今日體驗飢餓12小時，呼籲共同關懷非洲糧荒問題，幫助饑餓兒童度過困境。（記者王涵平攝）

2018-05-14 16:26

［記者王涵平／台南報導］連續13年響應飢餓三十活動，敏惠醫專300名師生今日體驗飢餓12小時，「敏惠有愛，飢餓不再！」呼籲共同關懷非洲糧荒問題，幫助饑餓兒童度過困境。

體驗飢餓的學子在小卡片寫上「祝福飢荒的兒童能夠吃飽、身體健康！」「祝福遠方的兒童能夠健康長大。」「我以後一定要好好珍惜食物！」與校長葉至誠一起將寫滿祝福話語的小卡掛至乾枯樹枝上，讓乾枯的樹枝滿載祝福，彷彿重生一樣。

葉至誠表示，希望大家的祝福能夠帶給非洲糧荒居民力量，就像這棵樹一樣，不再乾枯，充滿盼望！

學生輔導中心志工團長蔡子清第一次體驗飢餓，活動籌備期間付出許多時間與心力，他說，並沒有感覺到飢餓，反而覺得很幸福，因為我們可以喝水、牛奶、豆漿補充水份，但非洲居民面對飢荒卻什麼都沒有，很可能連對未來的希望都沒有。

台灣世界展望會南區辦事處主任林惠君表示，當飢餓、營養不良發生時，身體就不容易抵抗疾病，嚴重時會導致死亡，希望透過飢餓30能夠匯集更多民眾的愛心，阻止令人心碎的事件發生，捐款支持人道救援工作、報名飢餓勇士大會師，第29屆飢餓三十代言人韋禮安、劉以豪邀請一同響應，7月14、15日在林口綜合體育館、高雄巨蛋體育館同步舉辦飢餓勇士大會師。