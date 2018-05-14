身障團體共住違建憂拆遷 新北市府提供協助

2018-05-14 16:24

〔記者何玉華／新北報導〕以年長身心障礙者為主的街頭販賣組織「台灣新巨輪服務協會」，在板橋大觀路鐵皮屋隔間的18人共住空間，因用火炊煮又有大量可燃品，被檢舉為違建，經新北市政府公安聯合稽查小組決議5月15日斷電，5月17日拆除；但協會成員擔心無處可去，市府安置僅3個月，且須分攤水電雜費，將讓原本經濟弱勢的成員處境更加雪上加霜。

社會局長張錦麗表示，多次與協會理事長陳安宗及幹部協商決定拆遷日期，理事長原來也承諾自行拆除，為讓協會充分準備，將延期拆除，社會局會媒合志工協助搬遷，並由環保局協助清運；至於租金及水電收費，是比照社會住宅提供給弱勢民眾的標準，但為考量身障者的經濟能力，已媒合民間資源18萬元補貼3個月租金，且不影響原領有的各項福利補助。

由於協會表示成員較不願接受安置，因為必須配合機構管理，影響自由進出，希望能另覓合適場地維持既有「共生」模式，社會局盤點資源，找到老人日間照顧的板橋長安居，在3樓規劃11床位，但只有9人願意入住，後續若其餘7人願意入住，社會局會再將4樓納入規劃。

此外，板橋社福中心以「一案一社工」方式，作為後續訪視關懷，協助申請如租屋補助等社會福利。其中一戶父女，便在社工的協助下，已另租屋生活，由市府提供生活及租屋補助。