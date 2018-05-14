《錢不夠用2》連播9年 台中萬代福影城創紀錄

《錢不夠用2》導演梁志強（第1排中）到萬代福影城參加特映活動，並與影城董事長黃炳熙（第1排左）及影迷合影。（圖由萬代福影城提供）

2018-05-14 16:06

〔記者張菁雅／台中報導〕新加坡電影《錢不夠用2》2009年3月1日在萬代福影城首映，同年5月20日正式上映後，至今仍未下片，而在片中飾演失智母親的資深女星黎明日前病逝。萬代福影城為紀念《錢不夠用2》播映滿9週年及懷念黎明，19日上午將舉辦「追思紀念場」，讓民眾免費觀賞。

萬代福影城是台中市知名的二輪片戲院，董事長黃炳熙十幾歲就進入電影院工作，看盡電影院興衰。他在1996年接手當時虧損連連的萬代福，並以他精選的二輪片，打開一條生路。

熱愛電影的黃炳熙被《錢不夠用2》大為感動，該片2009年5月20日在萬代福影城正式上映後，每天播映，從1天數個場次，到現在1天1場。黃炳熙自己看過10幾遍，他說，有觀眾更厲害，總共進戲院看了40多遍，不僅自己看，還包場邀請親友一起看。

黃炳熙說，《錢不夠用2》敘述母親辛苦拉拔3個兒子長大，當母親年紀大又失智，3個兒子為了撫養母親的問題推來推去，影片內容發人省思，某部分也反映台灣邁向高齡化社會的情況，很多人看了以後會想到自己家裡的問題，所以他希望讓更多人都能看到。

一部電影連播9年，創下紀錄，究竟播映了多少場次，黃炳熙也數不清，而《錢不夠用2》導演梁志強被黃炳熙的熱誠打動，不僅多次到影城與影迷互動，首部台灣電影《殺手不笨》也因此選擇在台中拍攝。

在《錢不夠用2》中飾演失智母親的馬來西亞資深女星黎明日前病逝，讓影迷相當不捨。黃炳熙因此決定在上映滿9週年之際舉辦「追思紀念場」，邀民眾免費觀賞，19日上午9時50分放映，不需事先索票，但團體可以先預約。黃炳熙說，如果預約人數太多，他會增加場次，而未來只要有人看，《錢不夠用2》會繼續在萬代福上映。