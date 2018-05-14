傳達台灣人溫暖本質 《過溝村的下晡》25日高雄駁二見

濃得化不開的台灣情懷，錄奇劇團推出《過溝村的下晡》，25日起將在高雄駁二正港小劇場演出4場。（圖由錄奇劇團提供）

2018-05-14 15:39

〔記者張忠義／高雄報導〕一場向觀眾傳達台灣人溫暖的本質的《過溝村的下晡》戲劇，5月25至27日，將在高雄駁二正港小劇場演出4場。

這是錄奇劇團再度與東方設計大學攜手合作，推出2018年的第一齣大戲，為了開拓學生的視野，強化他們的在地關懷，導演曾志誠特別選取了《過溝村的下晡》作為這次製作的底本，希望能帶給學生更豐富的表演經驗，並且透過這次的演出，向觀眾傳達台灣人溫暖的本質。

本劇編劇陳慕義是著名演員也是劇作家，多次入圍金鐘獎、金馬獎，最近在《通靈少女》當中，將廟公這個角色刻劃得深刻到位，他的劇本《請勿犧牲愛情》曾榮獲2008年台灣文學獎劇本金典獎，而《過溝村的下晡》這部寫在將近30年前的劇本，不僅一點都不因為時間的流逝而顯得過氣，反而如同先知般，趣味而不失溫柔地展現了台灣人真正的價值。

故事發生在1991年，在過溝村的哈佛釣蝦場，要舉辦一場「全世界首創」的釣蝦結婚典禮，一票人群中有來自都市的年輕公子哥兒，也有年逾80，掛念著孫子的歐巴桑，一對愛抬槓的老人家，也有油頭粉面的民意代表與走私槍械的通緝犯，也有化身推銷員的便衣警察，更有村民從台北請來，酬謝石頭公的歌仔戲著名小生。

這些小小的、微不足道的人物，在一起度過了一個平凡中帶著點不平凡的下午，每個人交會在一起的幾條故事線，看起來似乎毫無章法，但每一個事件都緊緊扣著一個重點──正如台詞裡說的：「咱過溝的土卡黏──過溝，其實就是台灣的縮影，過溝村裡這些形形色色的小人物，都真切地存在台灣這塊土地上，而這，也正是台灣之所以美麗的重要原因。

本劇曾於1991年，集結唐美雲、唐綺陽等眾多傳統戲曲與現代戲劇的演員，於台灣各地巡迴演出，獲得相當熱烈的回響，這次錄奇劇團取得陳慕義的同意，重新演出本劇，劇中角色全由東方設計大學表演藝術學位學程的在學學生擔綱。

製作人林凱莉表示，這次的製作，一方面是向前輩劇場工作者致敬，另一方面，對整個製作團隊而言，也是一項巨大的挑戰，歡迎大家來見證年輕一代的劇場新秀，如何用他們的努力和汗水，傳達他們對台灣的愛與關懷。