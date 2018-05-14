追星族赴日注意！ 「安室奈美惠機」夏天限定飛沖繩

2018-05-14 15:10

〔記者陳宜加／台北報導〕台灣人最愛赴日旅遊，去年旅客數創下456.4萬人次歷史新高，而今年暑期旺季，日本天空將變得更熱鬧。專飛沖繩的日本越洋航空JTA甫推出一架彩繪機，主題是即將於9月退休的「殿堂級」天后安室奈美惠，今年夏季日本國內線限定。

據了解，出身自沖繩的安室奈美惠，去年宣布退休前的25週年沖繩限定演唱會，便曾使用空姐造型作為宣傳照，同樣來自沖繩的日本越洋航空搭上熱潮，彩繪一架飛機成「NAMIE AMURO JET」安室奈美惠機。

JTA於官網指出，安室奈美惠自1992年出道，25年來受到國內外歌迷支持持續活躍著，也給沖繩很大的自信跟元氣。安室將於今年9月16日將引退，作為沖繩的航空公司，為對她表達感謝之意，在她引退前這段重要的時間希望能了表心意，便樂於協助並實現此企劃。

另外，日本航空（Japan Airlines）今天也宣布，將成立一間主飛中、長程航線的全新廉價航空公司，預定於2020年夏季班表投入營運，這間未命名的新公司樞紐機場將設在東京成田，初期使用2架787客機營運。

日航表示，原經營投資的捷星日本航空（Jetstar Japan）主要營運日本國內與國際短途航線，為進一步滿足客戶多元化需求，除了已開發的捷星日本，還將開發能夠運營亞洲、歐洲、美國等中長途國際航班的低成本航空公司，將彈性利用兩家公司來創造新的需求。

日本廉航市場競爭激烈，除了日航，全日空航空（ANA）3月也宣布，將合併旗下的樂桃航空、香草航空，新公司將以樂桃為品牌，預計2020年3月底前完成整合，規模將超越捷星日本，成為日本最大廉航，將搶攻亞洲市場，與起步較早的Airasia亞航等同業競爭。