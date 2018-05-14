1500萬整修 屏東「職人町」今動工

屏東縣政府投入1500萬為閒置空間整修，打造屏東「職人町」。（記者邱芷柔攝）

2018-05-14 15:09

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東縣政府為了支持青年在地創業，繼105年底成立全台首座貨櫃搭建的青創基地後，今年再投入1500萬經費，將已閒置的「彩虹家園」建築規劃成「職人町」，希望打造年輕人在屏東創業築夢的平台，「職人町」今天正式動工並同步招募職人進駐，44個空間每間將以3千至5千元的月租價格出租。

屏東職人町屬國有財產署財產，原是林務局的舊宿舍群，屏東縣政府與國產署合作利用該基地作為單親媽媽暫時安置的「彩虹家園」，3年多前安置計畫終止，該建築空間閒置至今，縣府今年再與國產署合作，以共同開發方式打造屏東職人町。

縣長潘孟安指出，青創基地是輔導青年具創業能力，提供一年的創業能力培養，「職人町」則是招募已具創業能力的職人創業，縣府將聘專業顧問在財務管理及成本分析上一路陪伴，即日起動工整修並同步招募具有創業能力的職人，希望10月初就能讓職人開業。

縣府勞工處長林德輝表示，職人町位於屏東市林森路，地處屏東市百貨商圈，被譽為是屏東市「蛋黃區中的蛋黃」，目前規劃的建築空間有44間，1樓店面8間每間月租金5000元，2、3樓月租金3000元，其價格約僅有鄰近商圈行情的3分之1，「職人町」招募18歲到45歲的青年，詳細招募內容可上屏東縣青年學院臉書粉絲專頁了解。