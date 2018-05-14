蘇祈麟女兒滿場跑挨批沒家教 段宜康拿1張照片反思

宜蘭縣宜蘭國小附設幼兒園，辦理讀經孝親奉茶儀，讓幼兒園120名學童，向家長們背誦弟子規，進行三跪九叩的儀式，但遭到質疑不合時宜。（資料照）

2018-05-14 16:07

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前在總統府接見獲得「世界儀隊錦標賽」佳績的海軍儀隊上兵蘇祈麟一家人，蘇祈麟的2歲女兒活潑滿場跑萌翻不少人，但有部分網友批評沒家教、不禮貌，也讓蘇祈麟妻子PO文道歉。對此，民進黨立委段宜康PO出去年宜蘭國小幼兒園「孝親奉茶儀活動」的照片來反思。

對於部分網友批評女兒在總統府內跑來跑去「沒家教」、「不禮貌」，蘇祈麟妻子柯鋅緹則在臉書PO文道歉，表示若有不妥的地方跟大家說聲不好意思。總統府則在臉書PO文力挺，指出蔡總統一點也不為意，小朋友覺得舒適就好，「因為她是我們的下一代，總統府是人民的總統府」。

段宜康在臉書貼出照片並表示，這2張相片，一張是在總統面前開心奔跑的2歲小女孩兒，一張是去年宜蘭的「宜蘭國小附設幼兒園」，讓幼童讀弟子規，向父母行三跪九叩之禮。

段宜康有感而發的說，希望大家好好思考「你希望台灣的下一代，是自然天真、活潑快樂；還是被教得會下跪能磕頭？」

許多網友也在文章下方留言，「我喜歡孩子的天真無邪，我反感孩子的虛假做作」、「好明顯的對照，一個台灣跟一個中國」、「下圖看的惡夢 ， 還是奔跑的小孩可愛」、「孩子就應該是快樂的成長」、「中國老舊思想遺毒，國民黨時代也發生一件一樣的事就說活潑可愛，民進黨發生就是沒家教?藍粉嘛沒意外，雙重標準...」。