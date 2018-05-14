解決雲林夢魘 李進勇：林內焚化廠不再處理垃圾

林內焚化廠爭議12年未休，何去何從成為雲林夢魘。（記者林國賢攝）

2018-05-14 14:31

〔記者林國賢／雲林報導〕爭議12年，造成雲縣府「割地賠款」林內焚化廠已成地方夢魘，雲林縣長李進勇今天表示，焚化已非處理垃圾唯一選項，林內焚化廠沒有處理垃圾必要性，拍賣或是轉型都可以納入最終處理選項。

雲林縣議會今天舉行林內焚化廠最終處置專案報告，李進勇指出，垃圾處理多元化是未來趨勢，焚化處理方式已經慢慢衰退，必須找出一條新的出路，包括MBT（機械生物處理垃圾系統）等也是一個選項，既然垃圾處理已不必依賴焚化廠，所以未來焚化廠不會處理垃圾，至於最終處置是拍賣或是轉型都可以討論。

李進勇強調，雲林縣垃圾未來將朝MBT方向處理，這套系統在歐洲已經相當成熟，縣府已派出考察，今年8月將先辦理MT（機械處理垃圾系統），每天可處理100噸垃圾，預計最快在3年內將可建構雲林縣垃圾自主處理能力。

李進勇表示，焚化廠問題重點已不再是否處理垃圾，而是他造成雲林縣土地被拍賣，財政已損失36億多元，中央已編列36億7千萬專案補助經費，這筆錢一定要補助地方政府，解決地方財政困境。

李進勇表示，環保署10多年設定焚化爐補助條件，需完成環評及產權清楚等，才願意補助，當年沒有多元處理垃圾方式，現在垃圾可多元化處理，他看到焚化爐補助條件可以改變的契機。

雲林縣議會國民黨團總召李明哲表示，林內焚化爐完工至今沒有結論，設備目前仍有10億元殘值，逐年遞減，他要求縣府將焚化爐的殘值估價，無論是分解出售或整場處置，盡快變轉換現金入庫，不要等到設備完全無價值才處理。