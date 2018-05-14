「亞洲．矽谷」率15支創新團隊泰國參展 聚焦智慧農業

亞洲．矽谷計畫執行中心、經濟部中小企業處將率15支新創團隊前往泰國參加「泰國創新創業展（Startup Thailand 2018）」。（記者李雅雯攝）

2018-05-14 14:16

〔記者李雅雯／台北報導〕亞洲．矽谷計畫執行中心、經濟部中小企業處將率15支新創團隊前往泰國參加「泰國創新創業展（Startup Thailand 2018）」，爭取當地媒體曝光、商業投資的機會，藉由創新團隊走出台灣的機會，讓世界看見台灣。

「泰國創新創業展」將於5月17日至20日在曼谷詩麗吉王后國家會議中心（QSNCC）舉行，台灣將有15支新創團隊前往參展，其中致力於農業生技領域的畢士大生技（Bethesda Scientific Corp.）和著力發展人工智慧（AI）的盾心科技（Umbo Computer Vision）將代表台灣參加該展上的國際創業競賽。

亞洲˙矽谷執行中心執行秘書鄭旭峰表示，新創團隊前往參展有兩個目的，一個是在當地曝光找到資金媒合，另個是讓技術有找到市場商機，促使新創團隊也有當地合作的機會；農業是泰國重要產業，該次參展中發揮智慧農業優勢，將台灣的農業發展優點帶過去，未來也將繼續開拓觀光、商業等新創契機。

畢士大生技為國際創業競賽參賽隊伍之一，其致力於發展農業生技，開發安全天然的緩釋農業，可解決福壽螺大量繁殖而為水稻種植帶來的問題。另支參賽隊伍為盾心科技，發揮人工智慧做安控的能力，讓安控攝影機有愈加精密的偵測和警示危險侵入功能。