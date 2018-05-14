2台冷氣24小時吹2個月 電費1636元？ 網曝秘訣...

一名網友自稱，家中裝設兩台冷氣，24小時不關，連吹兩個月，但電費帳單包含公共電費在內，僅需繳1636元。（圖翻攝自臉書社團「爆廢公社」）

2018-05-14 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕隨著時序逐漸進入夏季，天氣越來越炎熱，電風扇是否再也無法滿足你，打算開始吹冷氣了呢？一名網友在臉書社團「爆廢公社」，自稱家中裝設兩台冷氣，24小時不關，連吹兩個月，但電費帳單應繳金額僅1636元，讓網友超羨慕！

該名網友在貼文中附上待繳帳單，指稱「家中成員2個人跟17隻貓」，「兩台冷氣從3月開始，每天都開24小時沒關」，包含91.4塊公共電費在內，兩個月只要1636元，詢問其他網友「這期電費帳單多少呢？」

不少網友見狀直呼「太便宜」，懷疑是透過「旁門左道」省錢，氣得他撰文澄清，「沒偷電、沒偷接別人電表，沒有的事情，請不要亂說」，另補充房子24坪、冷氣是某牌冷暖空調1.7噸，「一台裝一年、一台裝半年，冷氣設定的是25度」，沒開電扇，公共電費需負擔部份，指的是「公寓的樓梯間燈跟社區的燈」。

該名網友解釋，長時間開著冷氣，是怕貓咪中暑住院，「一次要8000左右」，強調自己「不怕查電表，如果需要補繳，會補繳」。

許多網友回應，「超級扯」、「唬爛的吧？」、「不太相信」；不過也有人認為，「變頻冷氣真的很省電」、「變頻真的有差，一試成主顧」、「但變頻維修真的很貴」；還有人說「公共電費也好便宜」、「我好羨慕那些貓」、「我家的更省」。