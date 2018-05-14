大學生獲20萬壯遊基金 遊東南亞10國

2018-05-14 14:08

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄大學、捷利國際集團合作舉辦「挺你遊世界」，鼓勵學生組隊提案，西洋語文學系4年級學生臧晟傑、陳曼華以「深入東南亞10國拍攝SDGs議題」脫穎而出，今年九月即將出發，以1年時間完成報導專題。

活動計畫主持人、高雄大學國際處國際長丁一賢表示，參賽資格為已準備出國交換半年以上的高大學生，鼓勵他們除了認真課業外也該接地氣，深入體驗當地文化與生活，結合「聯合國17項永續發展目標」發掘問題並提出解決之道。

經過一番激烈角逐，最後共有7組進入決賽，審查內容包括計劃書內容、報告呈現、社會議題發展與效益及經費規劃。

西語系臧晟傑、陳曼華搭檔展現年輕人氣魄，自許成為深入觀察東南亞、獨樹一幟的台灣「自媒體（WeMedia）」品牌。臧表示，目前台灣主流傳統媒體（報章、雜誌、電視）對於東南亞報導多節錄外電（媒）、網（馬）路消息，深度與正確性相對薄弱。

兩人計畫利用於馬來西亞大學（University of Malaya）交換期間，走訪東南亞各國製作影音專題，提供台灣民眾第1手的觀察、知己知彼多認識東南亞鄰國。

捷利董事長盧明志還加碼10萬贊助第2名，應用亞太工商管理學系林家伃、經濟學系余韋諪兩碩士生獲得，今年9月將赴德國阿莎分堡應用科技大學（Aschaffenburg University of Applied Sciences），規劃2019年初環遊歐洲，走訪荷蘭、比利時、法國、葡萄牙、西班牙、義大利，希臘、匈牙利、奧地利、捷克等歐盟會員國，最後再回到德國，深度觀察人文、經濟現況。