共作米麵包 臺南教養院結合無米樂傳遞愛與關懷

2018-05-14 14:07

〔記者王涵平／台南報導〕臺南教養院今日舉辦親子共作米麵包，結合無米樂社區進行交流，在溫馨五月傳遞感恩與愛。

院方邀請白河米麵包創始人吳文宜指導院生親子共作米麵包，50位親子參加，久未見到媽媽的自閉症院生阿芳，眼神雖未直視母親，但仍緊拉著媽媽的臂彎，喃喃自語「來啊!來啊!」喜悅之情溢於言表。

分別為極重度、重度智能障礙的阿九及阿賢兄弟檔，母兼父職的于媽媽忙碌之餘，不時至教養院陪同孩子參與各項活動，今天從屏東趕來，她說，生平第一次做麵包，又是和孩子共同完成，彌足珍貴，麵包出爐時，一家人興奮之情全寫在臉上。

後廍里長黃正雄也進行社區導覽，讓來自各地的家屬深刻了解臺南教養院鄰近的社區采風與特色。第一站「石敢當」由教養院院生阿民當導覽人員，講解關於石敢當的傳奇故事，從和樂的農村到因農作生產利益紛爭，土地神因而震怒招喚洪水，摧毀農作物等，搭配手勢、眼神，雖顯生澀，親師生都給予熱烈鼓勵。最後動手DIY無米樂社區最新的文創作品「宋江陣兵器筆」，當作伴手禮帶回家。

活動結束前，院生阿九、阿賢將米麵包放在雙手獻給媽媽，媽媽感動不已，教養院長張瓊月特別準備康乃馨花束贈送家長，場面溫馨感人。

張瓊月表示，院生障礙程度不同，但有愛無礙，結合社區資源辦理活動，讓憨兒表達對媽媽的感恩和祝福，也讓教養院與社區的關係更加密合。