不滿伊甸基金會剝削 復康巴士司機罷工

2018-05-14 14:08

〔記者鍾泓良／台北報導〕身障人士常使用的復康巴士被爆司機血汗，伊甸基金會企業公會及全國自主勞工聯盟，今天上午於台北市政府前抗議，指伊甸承攬北市府所發包的復康巴士標案，駕駛卻長年被占用每日1小時休息時間，卻從不支付加班費；而司機底薪長期以來只有17280元，每天須加班到11小時才能領有3萬元，質疑市府長期放任伊甸基金會違規，宣布即日起若未改善問題，司機就要在市府前靜坐罷工。

工會表示，之前在2015至2017年，連續3年伊甸基金會都違反勞基法，違反項目包括加班未給加班費、休息時間不足等，但仍認為勞動局不夠力；更補充工會之前也願意與基金會仲裁，但對方卻堅持中華民國仲裁協會，工會須繳交10到15萬元的費用，吃定弱勢駕駛。

因此他們提出，底薪應調整為基本工資的1.2倍；補償長年剝削司機每日1小時的加班費；並要求減少駕駛工作時數降低為8小時，超過者視為加班等訴求。

伊甸基金會社會事業處長王昭恕表示，上週收到司機罷工訊息，優先安排所有身心障礙者有車可以搭，除了召回休假司機及其他車隊駕駛，同時也有聯絡無障礙計程車，對於身心障礙者都沒受影響。至於雙方是否將和議仲裁，王說，司機若有訴求也應提出相對的保證金，對雙方比較有保障，因此表示若司機認為有損害要求賠償，那就走民事訴訟。

至於司機質疑基金會挪用補助費，王昭恕這些補助包括了薪水、油資、租金等等，但保證全部都指用復康巴士項目。他補充，全部補助費中，有一半是人事費，但也說補助費無規定固定比例分配。

根據交通局表示，復康巴士標案之前流標一次，原因為無人投標，預計六月將會再上網招標。王昭恕說，基金會有領標，但指出司機休息時間仍有待釐清，若市府不明確規定，那麼可能就選擇不投標，同時也須負擔所有的司機1200萬元的資遣費。

勞動基準科專員康水順說明，勞動局立場是希望雙方可以向勞動局申請和議仲裁。他說，只要有申訴就絕對會介入檢查，直到改善為止。

工會也指出，依據公運處所開出的標案內容，裡面就列了308天的工作日，遠高於扣除國定假日後的249工作天，明顯違法。公運處副處長尚錦堂表示，解釋308天是為了算出全年總服務趟次，並非指司機要上班308天，意指基金會須滿足每車每天9趟服務趟次，但同時也要依法安排人力。

但工會也質疑，公運處所給的就是每趟次補助費為248元，但沒有規定其中有多少比例要用在司機上面，這樣的作法彷彿就是錢全部進到「大水庫」，再由基金會決定如何分配，剝削到司機權益，要求公運處設定標案時，須納入補助部分比例要留給司機；尚錦堂表示將會研究。

社會局身障科科長廖秋芬說，社會局會積極關切，邀請工會、基金會及工運處研究出共識，不樂見司機罷工影響到身障人士。