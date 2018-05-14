單親媽曾是家扶兒 辛苦做餐飲不忘助弱

單親媽媽廖千惠撐起家計也不忘回饋社會，提供愛心早餐給南光國小弱勢學童享受。（記者佟振國攝）

2018-05-14 13:42

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮經營早餐店與熱炒店的年輕單親媽媽廖千惠，忙於撐起家計之餘仍不忘回饋社會，除了每月定期2天免費請年滿65歲以上低收或身心障礙民眾吃肉絲炒麵，最近又提供愛心早餐給南光國小球隊，讓弱勢小選手更有體力操練，廖千惠表示，自幼家境不好，也曾是家扶受助兒，現在稍有能力，也要回饋社會，拉弱勢民眾一把。

32歲的廖千惠因前夫外遇、吸毒而離婚，目前獨自扶養6歲與3歲的兒女，為了撐起家計，在埔里中正路與男友張家瑋合開「廖媽媽」早餐店與「星期八」熱炒店，每天清晨5時起床忙到凌晨1點打烊，2份工作讓他們1天睡不到6小時，生意才步上軌道，廖千惠就急著做愛心，幫助同樣弱勢的民眾。

目前每個月10、20日晚上6到7點，免費請65歲以上低收入戶或身心障礙長輩吃肉絲炒麵，每次有2、30人享受熱騰騰的愛心麵，愛心不落人後的廖千惠與張家瑋，最近又提供愛心早餐給附近南光國小的弱勢學童。

南光國小校長吳松輝指出，廖媽媽不是學生家長，卻願意無私照顧南光的孩子，真是學童之福，目前愛心早餐優先提供弱勢體育選手，讓他們有更充沛體力接受操練。

廖千惠表示，自幼家境也不好，曾是家扶中心長期幫助的對象，也立志長大若有能力要回饋社會，經常看到該校生教組長張福生，上放學時間在學校附近維護學童安全，鼓起勇氣詢問學校是否願意接受她的早餐，但目前能力有限，數量無法固定，仍會盡力實踐自己的承諾，也期盼生意更上軌道，可以提供固定或更多數量，給學童活力的一天。