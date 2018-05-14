彩繪牆面記錄新莊鼓藝 里長傳承百年文化

氣勢磅礡的擊鼓彩繪效果立體，里民們都直呼震憾人心，民眾還可以拿起鼓棒拍照留念。（記者陳心瑜攝）

2018-05-14 13:25

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市新莊區以百年「鼓藝」著稱，新莊仁愛里長吳俊聲為保留文化意象，去年底將福樂街的斑駁牆面彩繪成擊鼓、米行及木工場等場景，吳俊聲說：｢希望每個人來到仁愛里就能看到新莊的百年歷史｣，彩繪場景更吸引民眾拍照打卡。今年6月將繼續彩繪串聯福樂街旁的幸福路，以當地50、60年代的傳統農村生活為主題，用繪畫將傳承在地特色。

新莊福樂街為老舊社區，吳俊聲去年底以新莊歷史悠久的擊鼓文化、米行和木工場為題，讓里內處處充滿藝術，街道上里民門前的紅色大門也一起融入整體彩繪設計中，不僅讓老社區活過來，里民也感受到生氣蓬勃。

吳俊聲介紹，一走入仁愛里，映入眼簾的即是氣勢磅礡的擊鼓彩繪畫面，立體的視覺畫面讓里民們都直呼震憾人心。入夜後燈海搭配鼓藝彩繪，栩栩如生的鼓造型，讓人看了都想上去打鼓一展英姿。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，吳俊聲替舊社區加入色彩，傳承新莊百年擊鼓，一方面也藉由3C科技的輔助，利用時下最夯的臉書和line與里民們報告里務、預告活動，讓服務更即時、更無遠弗屆，深受里民肯定。