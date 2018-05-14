華商慶百歲 愛心鞋、衣物封櫃送愛到史瓦濟蘭

2018-05-14 13:13

〔記者王善嬿／嘉市報導〕國立華南高商慶祝一百年校慶，14日到19日舉辦系列活動，今天上午「校慶藝文聯展」開幕率先為活動揭開序幕，除廣告設計科以「拾光機」為主題舉行的畢業展，校方邀請退休教師張碧寅、陳政宏及畢業校友提供作品參展，展現「華商滿百，榮耀光彩」的實力。

華商校長孫忠義表示，此次百年校慶另一個重頭戲，是與舊鞋救命step30第三次合作，以10歲以下孩子為對象，募集愛心衣物、鞋子跟玩具，送愛到史瓦濟蘭，且因了解當地愛滋病盛行，向公益團體募集到6000個保險套，本週六（19日）上午封櫃後將送往非洲，7月26日學校「百合志工團」、少獅會代表等20人將前往協助華文教育。

學務主任柳勝國說，前兩次送愛到肯亞，今年第三次是送愛到史瓦濟蘭，因當地貧民沒鞋子穿，「沙蚤」寄生在人腳、嚴重甚至會致命，一開始募集愛心物資就不斷湧入，甚至到活動截止後，還有人一直送衣物、鞋子來，因此會將部分物資轉送到泰北等地區。

師承吳梅嶺、張義雄，作品曾入選省展、台陽展的陳政宏，今上午出席「校慶藝文聯展」開幕茶會，他表示，此次參展的有「塔山之春」等兩幅作品，其中一幅以傳統方式創作，讓學生學習，另一幅是以從西班牙帶回來的沙及線條，用較自由、自然的創作方式，畫下對西班牙有許多城堡、岩石及大自然的印象。