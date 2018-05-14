王爺、天后一起進駐校園 美和科大將挑戰世界紀錄

美和科大串連地方百年廟宇，並規劃千人開智慧活動，預計於6月14日挑戰世界紀錄。（記者邱芷柔攝）

2018-05-14 13:15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕為了連結民俗祭典與學術探討，同時加深宗教活動內涵，美和科技大學串連屏東3座百年廟宇，請來東港東隆宮的溫王爺、六堆天后宮的媽祖及全台唯一的昌黎祠韓文公共同進駐校園，校方也將於6月14日申請認證2千人同時開智慧，挑戰世界紀錄。

美和科大指出，流經學校所在地內埔鄉境內的龍頸溪，是東港溪流域重要支流，學校以創新思維串連東港溪、龍頸溪流域的3座百年名刹，象徵串連山與海、客家與河洛，期待透過文化交流與衝擊，加深宗教活動的內涵，從5月28日起將展開為期2週的海洋文化暨迎王祭典系列活動，6月14日東津溫王、六堆媽祖、韓文公野將駐蹕校園，並有千人開智慧的世界紀錄認證活動。

東隆宮董事長伍水源說，將近一甲子未出巡的溫王爺，經過廟方擲筊，竟然應允出巡六堆，並在美和科大校園駐蹕，這個破天荒的決定成為東港的街談巷議，讓今年的迎王活動充滿話題性，也讓廟方格外期待，透過與校園、六堆天后宮及昌黎祠合作，深化地方文化信仰。

內埔天后宮主委張舉文也指出，沒想到3座百年廟宇有著一水之緣，相當期待並歡迎東港溫王爺到訪，這是宗教、文化、族群交流的百年盛事；內埔昌黎祠也表示，韓文公百年來唱揚文風，能夠參與這次盛事，在美和共同舉辦開智慧活動，締造世界紀錄，也為文化活動劃下新的里程碑。

屏東縣長潘孟安今天也特別出席活動記者會，他表示，不同的宗教、祭祀文化禮俗可以透過東港溪畔串連，進行跨文化的合作，這樣的衝擊為屏東創造了新的亮點，更能提供從海洋到客庄的宗教考據平台，讓一代傳一代的信仰意涵在未來有更加深刻與多元的發展。

美和科大校長陳景川也表示，「愈在地、愈國際」是世界潮流，美和科大希望藉由深耕地方，發覺在地特色來吸引國際目光，用文化軟實力讓世界看見台灣。