澎湖一口氣野放15隻海龜 國內外遊客驚艷

2018-05-14 13:06

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕台灣海龜保育王國-澎湖，今日一口氣在馬公嵵裡沙灘，野放15隻傷癒康復海龜，重返大海母親懷抱，讓來自國內外遊客都相當驚豔，其中來自世界最美麗海灣組織總部法國的女遊客瑪西，更表示會將澎湖人對海龜的友善帶回法國宣傳。

此次野放的海龜，其中有7隻是望安綠蠵龜保育區內，孵化後因體弱直接移窩至海龜救護收容中心，經過1年8個月至2年半的細心照顧，體重由收容時26.5-33.1公克，長大至3.1-3.9公斤，而收容最久達2年半的小龜，則已重達9.2公斤；另外8隻則是各地漁民及岸巡人員通報救治，總計13隻為綠蠵龜、2隻玳瑁。

野放海龜活動，由縣長陳光復領軍，澎管處副處長洪志光、澎湖海洋生物研究中心研究員謝恆毅、議員陳慧玲、蘇陳绣色等人及馬公嵵裡、石泉國小近200人共襄盛舉，讓15隻海龜重返大海懷抱，並期待海龜再次上岸產卵，繁衍下一代。

由於時值觀光旺季，嵵裡沙灘湧入不少國內外遊客，一度因為好奇衝入封鎖線，差點阻擋綠蠵龜返回大海之路，被工作人員阻止；而今年澎湖即將主辦世界最美麗海灣組織年會，一名來自法國總部的年輕女遊客瑪西也恭逢盛會，對於澎湖野放綠蠵龜留下深刻印象，表示返國後將四處宣揚澎湖人愛龜精神，成為最好的國民外交。

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