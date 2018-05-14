桃園客運最強司機 35年無肇事紀錄發20萬元獎金

董事長吳運豐（右二）與35年無肇事紀錄司機沈錦品（右三）等人合影。（記者謝武雄攝）

2018-05-14 12:55

［記者謝武雄／桃園報導］桃園汽車客運公司今天舉行模範勞工表揚，共有109位員工接受表揚，共發出303萬元獎金，其中最引人矚目的是35年無肇事獎，由年資39年司機沈錦品獲獎，可獲得20萬元獎金，他說，無肇事的秘訣在於開車心平氣和，別人超車就讓他超車，不要有尬車的心態，更重要的是平日生活正常、菸酒不沾，開車時才能精神充足。

沈錦品說，公司對於司機無肇事紀錄非常重視，除了無肇事紀錄獎金外，全年度無肇事紀錄，年終也有獎金，這部分每年可領3萬多元，加上其他的福利、獎金，也讓司機願意待在桃園客運。

桃園客運模範勞工表揚在公司大禮堂舉行，重頭戲則是無肇事紀錄司機表揚，除35年無肇事紀錄可獲得20萬元、30年可獲得10萬元、25年6萬元、20年3.6萬元，服務5年、10年都可獲得獎金，另服務滿25年以上退休人員共17人可獲得1兩金牌，總共有109人獲獎，共發出獎金303萬元。

董事長吳運豐說，303萬元獎金發的很有意義、價值，今年還有人獲得35年無肇事紀錄，另30年及25年無肇事紀錄駕駛都比往年增加許多，代表駕駛在崗位上更兢兢業業，公司不怕多發獎金，畢竟隨便一個車禍理賠都超過這個金額。

總經理楊世勳表示，公司去年起全面調薪，桃園客運員工待遇比坊間高出許多，未來經營方向除服務第一外，勞工也是第一順位，也感謝司機在工作崗位兢兢業業。