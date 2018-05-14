準小一生入學前接種3疫苗 送限量文具驚喜包

2018-05-14 12:30

〔記者周彥妤／台北報導〕今年9月，就讀小學一年級新生，開學前須接種3劑常規疫苗。為鼓勵家長及早讓孩子完成，台北市大同區健康服務中心表示，設籍大同區的學童，於8月30日前完成應接種的3劑疫苗，即可獲贈「文具驚喜包」1份，限量300份，送完為止。

大同區健康服務中心指出，每位小一新生家長在入學前，都會收到「國小新生入學前預防接種通知書」，提醒滿5歲至入小學前的幼童（大班學童），應於9月開學前完成3劑疫苗接種，包括「白喉破傷風非細胞性百日咳及不活化小兒麻痺四合一疫苗（DTaP-IPV）單1劑」、「麻疹腮腺炎德國麻疹混合（MMR）疫苗第2劑」及「日本腦炎疫苗 （JE） 第4劑」，以上3劑疫苗皆可同時間分開不同部位接種或間隔任何時間接種，讓學童進入國小前產生完整的疫苗保護力，降低染病風險。

大同區健康服務中心主任楊明娟表示，目前推估設籍大同區的小一新生，約有1000多人未完成疫苗注射；凡於2011年9月2日至2012年9月1日出生且設籍大同區的小一新生，於8月30日前接種規定的3劑疫苗，憑兒童健康手冊至大同區健康服務中心服務台或轄內8間指定診所，即可兌換限量300份的「文具驚喜包」。活動訊息可致電大同區健康服務中心02-2585-3227轉6657。