老師直播校長遴選說明會 全台南校長怒提告

南市校長協會認為他們已忍無可忍，決定對侯俊良（前）提告。（記者蔡文居攝）

2018-05-14 12:27

〔記者蔡文居／台南報導〕校長告老師！台南市中小學校長協會暨中等學校校長協會今天上午在南市議員蔡育輝陪同下，在台南市議會召開記者會，質疑台南市教育產業理事長侯俊良（賢北國小老師）在南市校長遴選理念說明會上，未經同意擅自透過臉書直播供網友觀賞與回應，涉及妨害秘密，另對在網路涉及謾罵的網友則控告涉及誹謗。

台南市中等學校校長協會理事長謝振宗及台南市中小學校長協會理事長陳明和今天出席記者會，並聯合發表聲明，質疑侯俊良帶頭「網路霸凌」，企圖影響校長遴選，校長為捍衛尊嚴與制度，決定提告遏止歪風。

侯俊良今天也出席記者會面對質疑，他表示，直播第一天，教育局沒有制止，第二天由該會秘書出席遴選理念說明會及直播，教育局有制止。但他認為這原本就是一個公開的場合，而臉書直播是為服務老師及家長，讓他們了解未來的校長，這是補教育局制度的不足，具有公益性，何罪之有？對校長協會提告他予以尊重，也願接受挑戰，一切就交由法律的釐清。

至於網友留言謾罵一事，侯俊良說，相關言論，留言者原本就應謹慎，其言論自應受法律之規範。

謝振宗、陳明和表示，日前教育局進行107年度校長遴聘作業，進行第一天校長遴選理念說明會發表，侯俊良未經主辦單位及參加遴選校長們的同意下，擅自透過臉書直播方式供其網友觀賞與回應，經教育局工作人員制止無效。

謝、陳表示，侯俊良並非遴選委員，其對於網路直播可能引起網路不理性謾罵、跟風等結果非不可預期，對於候選校長的肖像權侵害更屬當然，卻利用個人連署平台直播，且未能過濾管制謾罵言論，已然侵害他人權利。當日，甚至容任他人以「一群狗娘養的」語句來進行羞辱，可說是做了最壞的示範。

他們表示，校長們忍無可忍，經聯合理監事開會討論，以及諮詢律師後，決定提告，遏止歪風，以正視聽。謝振宗表示，校長遴選制度公平、公正，目的就是選出合適人選，教師團體應該樂觀其成，而不是在體制外進行非理性的行為。陳明和表示，身為教育人員毋庸置疑要具有法治觀念，為人師表作育英才更是我們共同的目標。教師團體應該為站在教育第一線的會員樹立榜樣才對，而不是適得其反做了最壞的示範。