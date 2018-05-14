高市今年開罰網拍動物用藥近百萬元

2018-05-14 12:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕動保處今年查獲8件網拍動物用藥，另有3件目前查察中，總計開罰金額逼近百萬元，以市售每瓶350元計算，罰金超過257倍。

市府動保處近來接獲民眾檢舉網路販售動物用藥，包括預防跳蚤壁蝨等外寄生蟲的項圈、噴劑，預防心絲蟲的口服錠、肉塊等，看似尋常的毛小孩商品，其實都是動物用藥。

動保處今年查獲8起網拍動物用藥，加上有3件查察中，總計開罰金額近百萬元，但實際網拍金額每件約350元，總計金額3850元，罰金高達257倍。

動保處表示，民眾無論是否領有動物用藥販賣業許可證，都不可在網路販賣動物用藥品，違者可依動物用藥品管理法，開罰9萬至45萬元，初犯以9萬元起跳。

動保處表示，被查獲民眾大多是「勤儉持家」型，供稱買太多或買錯尺寸，也有「小資」型民眾坦言想要賺錢，還有民眾在臉書販賣心絲蟲口服錠，以為群組不開放就很安全，卻不知道只要曾在網路上販售就構成違法。

動保處指出，只要產品上有動物藥製字號、動物藥入字號就是動物用藥，民眾必須申辦動物用藥販賣業許可，才能於實體店面販售，檢舉人只要提供網拍圖像或文字，市府會依法循線追查開罰。

動保處強調網路「凡走過必留下痕跡」，民眾網拍動物用藥「有舉報就會罰到」，呼籲大家守法，切勿以身試法，避免得不償失。